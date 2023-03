🎥 Belg blikt terug op heroïsche Gent-Wevelgem van 2015: "Ik had die dag misschien wel de beste benen uit mijn carrière"

Gent-Wevelgem kondigt zich weer behoorlijk nat en koud aan. In 2015 kwam daar ook nog eens enorm veel wind bij. Onder meer Stijn Vandenbergh zat toen bij de kopgroep.

In tegenstelling tot 2015 zal de wind geen rol spelen in de editie van dit jaar in Gent-Wevelgem. Toen reden er slechts 39 renners uit en legden de renners de koers zelf stil in de Moeren.

Onder meer Stijn Vandenbergh zat toen mee in de kopgroep. "In Gent-Wevelgem 2015 moest je eigenlijk al bij de neutrale start bij de les zijn. Er stond zoveel wind, dat het elk moment in waaiers kon breken", zei hij bij Sporza.

"Ik had die dag misschien wel de beste benen uit mijn carrière. Ik vond het best leuk. Veel had met adrenaline te maken", zegt Vandenbergh nog. Hij viel toen net naast het podium en werd vierde.

"Koude vond ik niet erg, dan was ik goed. Zoals Tim Wellens dat ook heeft. Maar regen, daar reed ik niet graag in. Je kan moeilijker remmen en er zijn meer valpartijen", stelt Vandenbergh nog.