🎥 Daar is de kleine zetel weer: Van Aert en Laporte dollen na demonstratie in Gent-Wevelgem

Opnieuw dollen in na de koers in een zetel. Deze keer zag het er wel heel wat gezelliger uit dan na Milaan-Sanremo.

Mathieu van der Poel, Filippo Ganna en Wout van Aert samen in een veel te kleine sofa, het was hét beeld van Milaan-Sanremo. Ook in Gent-Wevelgem hadden ze zo'n sofa gevonden.

Maar de sfeer na Gent-Wevelgem was natuurlijk heel anders dan na Milaan-Sanremo. Van Aert en Laporte dolden met elkaar in sofa en posseerden zelf gewillig.

Even later kwam ook Sep Vanmarcke en een van zijn kinderen er nog bij zitten in de zetel. Iedereen leek dolgelukkig, en terecht.

🚴🇧🇪 | De sofa kleurt dit keer geel! 💛💛 #GentWevelgem



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/m9YkDhWmDI March 26, 2023