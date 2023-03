🎥 Evenepoel pakt de slotetappe in de Ronde van Catalonië, maar Roglič volgt en pakt de eindzege

In de laatste rit van de Ronde van Catalonië heeft Remco Evenepoel de zege gepakt. Hij koerste weer erg aanvallend, maar het eindklassement pakken lukte niet meer.

In de Ronde van Catalonië had Remco Evenepoel nog één kans om Primoz Roglic te kunnen lossen en alsnog het eindklassement het pakken. Daarvoor moest hij nog tien seconden goedmaken.

In en rond Barcelona stond eerst nog een aanloop van 100 kilometer op het programma, daarna volgden nog vijf lokale rondes op het programma met daarin zes keer de Montjuïc, 4,7 kilometer aan 4,7% met de laatste 800 meter aan meer dan 10%.

Evenepoel zette zijn ploegmaats weer aan het werk om tempo te maken en op de derde van zes beklimmingen versnelde Evenepoel. Roglic en Soler volgden en ze pakten al snel meer dan een halve minuut.

🚴🇪🇸 | Met nog drie ronden te gaan, is het Evenepoel die eraan begint. Roglic neemt vandaag wel over. Hoe mooi wordt deze finale? 😎😎 #VoltaCatalunya102



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/AMq7Lcs8mB — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 26, 2023

Het leek erop dat Roglic weer niet wou meewerken met Evenepoel, maar de Sloveen pakte toch snel over. Op de voorlaatste beklimming versnelde Evenepoel nog eens en dat koste Soler de kop.

Roglic en Evenepoel reden samen naar de streep en Evenepoel pakte ook de overwinning in de slotetappe. Roglic sprintte niet echt in de mee, maar pakt wel de eindzege in Catalonië. Evenepoel, die nog de bergtrui pakt, wordt tweede op 6 seconden in het klassement.

🚴🇪🇸 | Evenepoel probeerde het volop... en dat levert ritwinst op, maar de eindzege in Catalonië gaat naar Roglic. Graag meer van dit tijdens de Giro! 🤩🤩 #VoltaCatalunya102



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/vk2TGMV1iW — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 26, 2023

Results powered by FirstCycling.com