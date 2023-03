Girmay keert terug naar de plek van grote doorbraak en één zaak zint hem niet: "Of ik daar van hou? Natuurlijk niet!"

Iedereen herinnert zich nog die historische dag, waarop Biniam Girmay definitief zijn grote doorbraak beleefde. Dan gaat het uiteraard over Gent-Wevelgem 2022.

Girmay had al in andere koersen geïmponeerd, maar Gent-Wevelgem was de eerste klassieker die de Eritreeër won. Als titelverdediger was de snelle man van Intermarché-Circus-Wanty deze ochtend druk gesolliciteerd. "Dit is speciaal. Om rugnummer 1 op te spelden in zo'n grote koers... Een leuk gevoel, ik geniet van mijn dag."

Alleen waren de omstandigheden iets wat ze in Eritrea niet bepaald gewoon zijn, met overvloedige regenval. "Of ik daar van hou? Natuurlijk niet! Maar het is wat het is, we kunnen het weer niet veranderen", legde Girmay zich erbij neer.

MOEILIJKER DAN VORIG JAAR

Een sterke omkadering kan Girmay misschien toch opnieuw aan een fraai resultaat helpen. "Het is zeker goed om iemand als Mike Teunissen erbij te hebben, maar alles draait om de weersomstandigheden. Het gaat erover hoe ik me voel en hoe goed ik het zelf kan doen. Het zal moeilijker worden dan vorig jaar om te winnen."