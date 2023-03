Sep Vanmarcke pakt uit met een zéér verrassende stelling: "Mensen verwachten dat altijd van mij, maar..."

Sep Vanmarcke draait al jaren mee in het wielerpeloton, maar kan nog met een verrassende stelling uitpakken anno 2023. Dat heeft met de weersomstandigheden te maken.

In een kletsnat Ieper was Vanmarcke één van de renners die zich presenteerden aan de start van Gent-Wevelgem. Zijn dit nu zijn geliefde weersomstandigheden? "Neen. Mensen verwachten dat altijd van mij, dat ik graag rijd in de regen en de wind. Maar geef mij toch maar gewoon de zon."

We moeten niet te veel nadenken

Dat is dan duidelijk. Wat is in deze omstandigheden dan mogelijk voor Vanmarcke in de eendagswedstrijd die toch in zijn regio vertrekt. "Het is moeilijk om op voorhand te zeggen waar de koers gaat ontploffen. We moeten niet te veel nadenken, gewoon koersen."

Vanmarcke liet eerder deze maand al een top 10 optekenen in Nokere Koerse en een top 20 in de E3 Saxo Classic. Afwachten of daar vandaag een ereplaats kan bijkomen.