Toch nog een late afzegging voor natte Gent-Wevelgem door een outsider

Geen Mark Cavendish aan de start van Gent-Wevelgem. De Brit is ziek en moet forfait geven.

Astana zal maar met zes renners in plaats van zeven renners starten in Gent-Wevelgem. Mark Cavendish komt namelijk niet aan de start.

Cavendish is niet aan een al te goed seizoen bezig bij Astana. In Milaan-Sanremo moest Cavendish al lossen op de Capi en in de Classic Brugge-De Panne en E3 Saxo Classic haalde Cavendish de meet niet.

En ook in Gent-Wevelgem zal de Brit dus niet starten. De Scheldeprijs op 5 april wordt de volgende wedstrijd van Cavendish.

Astana rekent in Gent-Wevelgem op Yevgeniy Gidich, Leanardo Basso, Yevgeniy Fedorov, Dmitriy Gruzdev, Davide Martinelli en Gleb Syritsa.