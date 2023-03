Erevoorzitter Gent-Wevelgem was op het moment van de aankomst niet content, maar: "Dat maakt veel goed"

Er is al veel gezegd en geschreven over Gent-Wevelgem. Ook erevoorzitter Luc Gheysens geeft nu zijn kijk op het wegschenken van de zege van Van Aert aan Laporte.

Christophe Laporte werd zondag nog maar de vierde Franse renner die Gent-Wevelgem won na Anquetil in 1964, Hinault in 1977 en Gaumont in 1997. Gent-Wevelgem vulde de voorpagina van de Franse sportkrant L'Equipe dan ook helemaal.

Erevoorzitter Luc Gheysens (voorzitter van 1981 tot 2017) zou de zege zelf niet hebben weggeschonken, maar respecteert de keuze van Van Aert ook. Hij vindt het ook geen devaluatie van de koers, maar ziet dat heel de wereld nu praat over 'zijn' koers.

Dat een Fransman wint maakt veel goed

"Op het moment van de aankomst was ik niet content", zegt Gheysens bij Sporza. "Persoonlijk zag ik liever Van Aert winnen. Ik vond dat je zoiets niet doet, maar koers is emotie." Net als vorig jaar met de historische winst van Girmay gaat Gent-Wevelgem weer over alle tongen.

"Ik zei tijdens de koers: "Als hij de overwinning dan toch wegschenkt, dan liefst aan zijn Franse ploegmaat." We zitten hier aan de grens, hé. Dat maakt veel goed", zegt Gheysens nog. De koers deed jarenlang ook het Noorden van Frankrijk aan.