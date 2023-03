Florian Vermeersch wordt ondanks een sterke koers niet beloond

Florian Vermeersch heeft een sterke koers niet met goed resultaat kunnen beëindigen. Onderweg kende hij pech.

"Na de 1e keer de Kemmelberg raakte ik voorop", vertelde Florian Vermeersch via de kanalen van Lotto Dstny. "Maar dan kende ik op een slecht moment materiaalpech en werd ik teruggeslagen. Ik dacht toen dat mijn koers gedaan was, maar kon nog terugkeren."

In de finale probeerde Vermeersch een beslissende rol te spelen. "Maar ik miste de beslissende slag voor de 3e plaats", ging hij verder. "Zo kon ik mijn sterke koers niet met een mooi resultaat belonen."

Al bij al is Vermeersch over zijn koers tevreden: "Ondanks het rotweer voelde ik me heel goed en deze prestatie is een bevestiging van mijn vormpeil." Vermeersch werd uiteindelijk 17e in Gent-Wevelgem.