INEOS Grenadiers likt na Gent-Wevelgem zijn wonden

INEOS Grenadiers heeft in Gent-Wevelgem heel wat pech gekend. Michal Kwiatkowski en Filippo Ganna waren onder de slachtoffers.

Zowel Michal Kwiatkowski als Filippo Ganna vielen tijdens Gent-Wevelgem. De blessures waren te zwaar om hun tocht verder te zetten en gaven op.

INEOS Grenadiers kwam nadien met een update over hun blessures. "Kwiatkowski heeft wat schaafwonden opgelopen", schreef het team op Twitter. Even werd er ook voor een hersenschudding gevreesd, "maar hij heeft geen tekenen van een hersenschudding".

Ook over Ganna had het team goed nieuws: "Zijn knie was geraakt en die begon lichtjes te zwellen, maar verder zijn er geen tekenen van een breuk. Ook zijn er geen spieren geraakt."