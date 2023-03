Fabian Cancellara spreekt zijn bewondering uit voor vrijgevige kampioen Wout van Aert, maar: "Geen geheel onbaatzuchtige daad"

Fabian Cancellara toont veel respect voor de wijze waarop Wout van Aert de zege schonk aan zijn ploegmaat Christophe Laporte. Maar de koers zelf vond de Zwitser heel wat minder.

Ook Fabian Cancellara heeft zijn mening over Gent-Wevelgem, een koers waarin hij zowel in 2005 als in 2016 vierde in werd. Hij vond vooral de manier waarop Van Aert de zege wegschonk aan Laporte bewonderenswaardig.

"Met dit gebaar toonde hij nederigheid, vrijgevigheid, ridderlijkheid... hij toonde menselijkheid. Voor mij wordt een kampioen niet alleen bepaald door koersen die ze winnen", zegt Cancellara bij Cyclingnews.

"Het is ook de manier waarop ze winnen, hun persoonlijkheid, het menselijke gevoel. Al deze dingen samen vormen een kampioen, en als je bereid bent iemand anders groot te maken, dan ben je extra speciaal."

Met de Ronde in het achterhoofd

"Natuurlijk was dit geen geheel onbaatzuchtige daad", zegt Cancellara nog. Van Aert won twee dagen ervoor nog de E3 en won Gent-Wevelgem al in het verleden.

"Het belangrijkste is de Ronde van Vlaanderen. Dat is de koers die hij boven alles wil winnen. Het is zijn enige grote doel voor het hele seizoen, al het andere komt daar ver achter."

"Hij kan het zich veroorloven om Gent-Wevelgem weg te geven omdat het een hoger doel dient. Dit was een teamoverwinning en het maakt het team sterker. Hij krijgt nu meer respect van Christophe Laporte en van zijn teamgenoten - om nog maar te zwijgen van de fans."