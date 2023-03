📷 Jumbo-Visma test innovatief snufje, helpt het Van Aert aan de zege in Parijs-Roubaix?

Er wordt in het peloton steeds naar nieuwe technologische innovaties gezocht om een voordeel te krijgen op andere renners. In Dwars door Vlaanderen test Jumbo-Visma een nieuw systeem voor de bandenspanning.

Geen Wout van Aert in de Dwars door Vlaanderen, hij nam na de E3 Saxo Classic van vrijdag en Gent-Wevelgem van een weekje rust met het oog op de Ronde van Vlaanderen.

Maar Jumbo-Visma is nu ook al bezig met Parijs-Roubaix. In Dwars door Vlaanderen startte Edoardo Affini namelijk het innovatie KAPS-systeem.

Daarbij kan de bandenspanning met een pompje geregeld worden. Daarbij kan dan gekozen worden voor een bepaalde bandenspanning voor op de weg en een voor op de kasseien.

Of Wout van Aert met het systeem zal rijden in Parijs-Roubaix is nog af te wachten, maar het zou alleszins een hulpmiddel kunnen zijn om die felbegeerde steen in zijn kast te zetten op de meer dan 50 kilometer kasseistroken.