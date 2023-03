🎥 SD-Worx blijft domineren in de klassiekers: Demi Vollering pakt de zege in Dwars door Vlaanderen

Demi Vollering heeft na de Strade Bianche ook Dwars door Vlaanderen gewonnen. De Nederlandse van SD-Worx reed in het slot nog weg en hield stand.

Ook de vrouwen reden hun Dwars door Vlaanderen, zij reden net geen 115 kilometer met start en aankomst in Waregem. Marianne Vos reed voor het eerste in Vlaanderen na haar operatie aan haar liesslagader.

De Nederlandse had er zin in, maar ook SD-Worx was heel de dag actief, zonder Lotte Kopecky wel. Op zo'n 20 kilometer van de streep reden Vos en Reusser alleen op kop, met daarachter Mackaij, Lippert en Vollering. Ook het peloton was niet ver weg.

Op zo'n 10 kilometer van de streep kwam alles echter weer samen. In Nokere versnelde Vollering nog eens. Vos volgde, maar moest uiteindelijk toch weer lossen. Met nog zo'n 7 kilometer te gaan bouwde Vollering haar voorsprong steeds verder uit.

De Nederlandse hield ook stand en pakt alweer een zege voor SD-Worx in het Vlaamse voorjaar. Chiari Consonni, vorig jaar nog winnares, werd tweede, Marianne Vos vervolledigt het podium in Waregem.

🚴‍♂️🇧🇪 | Strade Bianche -> hoogtestage -> Dwars door Vlaanderen. Demi Vollering blijft winnen. De beste in Dwars door Vlaanderen! 👏 👏 #DDV23



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/YFjjSzfUAW — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 29, 2023

