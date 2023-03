Alweer Jumbo-Visma aan het feest: Christophe Laporte snoert alle criticasters de mond in Dwars door Vlaanderen

Christophe Laporte heeft Dwars door Vlaanderen gewonnen. De Fransman had deze keer geen cadeau van Wout van Aert nodig.

Zonder Van der Poel, Van Aert of Pogacar aan de start, was het voor heel wat outsiders de kans om een mooie overwinning te pakken in Dwars door Vlaanderen. Maar voor onder meer Merlier en Vanmarcke eindigde de koers al op zo'n 70 kilometer van de meet.

In de vroege vlucht van de dag één grote naam: Alexander Kristoff. De Noor kreeg vijf anderen mee, met daarbij de Belg Vanhoof en de Spanjaard Lazkano. In het peloton probeerde Trek-Segafredo met hele trage beklimmingen en daarna te versnellen om breuken te maken.

Maar het was Tiesj Benoot die op de tweede beklimming van de Knokteberg de boel in brandt stak. Niemand kon hem volgen bergop, maar toch kwam er met Hermans, Laporte, Küng, Madouas, Narvaez, Powless en Honoré een mooie groep tot stand.

Laporte maakt het opnieuw af

Kristoff en Lazkano werden op 6 kilometer van de meet bijgehaald door de groep met Benoot, het peloton volgde op zo'n 20 seconden. Na enkele aanvallen was het Christophe Laporte die op zo'n 4 kilometer van de streep versnelde.

De Fransman wilde duidelijk maken het ook alleen kan en hield het vol tot op de streep. Benoot controleerde in de achtergrond. De Fransman hield vol en pakt zo zijn tweede overwinning in een paar dagen.

Het peloton kwam nog heel dicht, maar de nog weggereden Lazkano en Powless hielden vol tot op de streep. Philipsen won de sprint in het peloton en werd vierde.

