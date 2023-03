Bondscoach Vanthourenhout reageert op felle kritiek van Zeeman (Jumbo-Visma) op Belgische fans

Merijn Zeeman, de sportief directeur van Jumbo-Visma, leverde kritiek op de hoe er in België gereageerd werd op het cadeau van Van Aert aan Laporte in Gent-Wevelgem. Bondscoach Sven Vanthourenhout reageerde daarop.

Nadat Wout van Aert de zege in Gent-Wevelgem wegschonk aan Christophe Laporte kwam daar onder meer van Eddy Merckx, Tom Boonen en Roger De Vlaeminck kritiek op.

Merijn Zeeman ergerde zich bij Eurosport hoe er in België omgegaan wordt met de sterren in de topsport. "Ze hebben naar mijn mening daarvoor niet de beste manier", zei Zeeman.

Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout reageerde daarop in Vive le vélo, leve de Ronde. "Hoe ze in Nederland met hun topsporters omgaan, is gewoon helemaal anders dan wij in Vlaanderen gewoon zijn."

Van Aert zorgt voor koers

"Elk bekijkt het vanuit zijn ooghoek, maar ik laat het in het midden of ik me daarbij aansluit of niet. Het is echter logisch dat daar vanuit die hoek een andere kijk op is", zei Vanthourenhout nog.

"Hij wint op vrijdag de E3 Saxo Classic, om twee dagen later te starten in Gent-Wevelgem. Evenveel analisten, koerskenners of ex-renners zijn, zouden hem aanraden om na honderd kilometer af te draaien in die weersomstandigheden. De Ronde komt eraan, geen risico. Maar hij zorgt toch voor koers, wat de kijkers allemaal graag zien."