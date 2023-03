Christophe Laporte komt nog eens terug op het cadeau van Wout van Aert en is héél duidelijk over de kritiek

Er is al heel veel te doen geweest over het cadeau van Wout van Aert aan Christophe Laporte, zoals de ontknoping in Gent-Wevelgem al meermaals is genoemd. Tijd om één van de betrokkenen hierover eens aan het woord te laten.

Gaat Van Aert geen spijt hebben over het weggeven van de zege in Gent-Wevelgem? En wil Laporte zo wel winnen? Het zijn kritische vragen die na de koers van voorbije zondag wel gesteld werden. Christophe Laporte laat zich er niet door uit zijn lood slaan.

Er zijn altijd mensen die oordelen

"Ik trek er mij niet veel van aan. Er zijn altijd mensen die oordelen. Wij hebben nergens spijt van", maakt de Fransman duidelijk. "We zijn fier op wat we gerealiseerd hebben. We hebben met zijn tweeën gewonnen, en met de hele ploeg. Dat is het belangrijkste. We hebben ervan genoten met de hele ploeg."

Voor Dwars door Vlaanderen is Laporte in extremis ook nog opgetrommeld, als vervanger van Dylan van Baarle. "Er is geen Wout of Dylan, maar met bijvoorbield Tiesj Benoot hebben we nog zeer goede renners. Het zijn veel zware koersen in een korte periode, met ook de Ronde die eraan komt. Al heb ik Parijs-Nice niet gereden."