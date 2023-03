Mooi volk aan de start van Dwars door Vlaanderen bij de vrouwen

Naast de mannen rijden ook de vrouwen hun Dwars door Vlaanderen. Chiara Consonni is de titelverdedigster.

De vrouwen starten hun Dwars door Vlaanderen in Waregem. Via Anzegem gaat het richting Oudenaarde en via onder meer de Kanarieberg gaat het daarna richting Ronse. Daarna volgen de Knokteberg en de Hotond om zo terug naar de Oudenaarde terug te keren.

De finale is dezelfde als bij de mannen. Na Oudenaarde gaat het richting Nokereberg en de Holstraat om uiteindelijk in Waregem aan te komen. De aankomst is een uur na die van de mannen voorzien en we verwachten hen rond 17.48 uur. Alles is goed voor bijna 108 km.

Titelverdedigster is Chiara Consonni en met Marta Bastianelli krijgt ze een sterke ploeggenote naast zich. Zoals in de andere voorjaarskoersen komt SD Worx met een sterk blok. Demi Vollering is de kopvrouw en ook Marlen Reusser die in Gent-Wevelgem won, is erbij.

Daarnaast is er ook het sterke blok van Trek-Segafredo. Elisa Longo Borghini die door ziekte een maand aan de kant stond, en Shirin van Anrooij die de Trofeo Alfredo Binda won, voeren de selectie aan. Ook zijn er nog Marianne Vos, Cecilie Uttrup Ludwig en Floortje Mackaij.