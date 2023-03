Schaduwfavoriet zegt in laatste instantie voor Dwars door Vlaanderen af

EF Education-EasyPost maakte zijn selectie voor Dwars door Vlaanderen bekend. Eén ding viel meteen op: er was geen spoor van Alberto Bettiol. Nochtans was hij de afgelopen wedstrijden de kopman binnen het team.

Een reden gaf de ploeg bij de selectiebekendmaking niet, maar Het Nieuwsblad meldde ondertussen dat hij last heeft van zijn knie. Daarom start hij uit voorzorg niet.

Zo is er een pion minder voor EF, maar ze hebben nog altijd Neilson Powless, Mikkel Honoré en Julius van den Berg.

Get ready for another day of action on the cobbles. Our team is getting after the Dwars door Vlaanderen tomorrow in Belgium. Don't miss out. pic.twitter.com/elr6HSWbON