Tim Merlier doet zijn zegje over de prestatie van Wout van Aert in Gent-Wevelgem en heeft zelf iets recht te zetten

Terwijl Wout van Aert het mooie weer maakte, was het in Gent-Wevelgem voor de ploeg van Tim Merlier incasseren. Hopelijk voor Soudal Quick-Step zit er deze keer een betere afloop in.

Bij de ploegenvoorstelling van Dwars door Vlaanderen werd Merlier er op gewezen dat Van Aert en Laporte al aanvielen op 52 kilometer van de meet. "Wanneer ik wist dat ze voorop zouden blijven? Op 51 kilometer van de aankomst", kon er wel een lachje af bij Merlier.

"Als Wout Laporte mee kon nemen, wist je dat ze gingen rondrijden. Het waren ook niet de minsten die voorop waren, hé." Voor Soudal Quick-Step was er wel wat kritiek, want het reed een matige Gent-Wevelgem. Merlier wijst zijn ploegmaats niet met de vinger en kijkt vooral in de eigen spiegel.

Ik was zondag ontgoocheld in mezelf

"Ik was zondag ontgoocheld in mezelf", zei Merlier in de mixed zone in Roeselare. "Met de benen die ik had, had ik er wel wat meer uit kunnen halen", oordeelde de Belgische kampioen. Dan maar beter doen in Dwars door Vlaanderen.

In deze koers finishte hij al eens op het podium. Kan hij dan ook winnen? "In principe wel. Dan moeten alle puzzelstukjes samenvallen. Toen ik derde werd, was dat een sprint in een klein groepje. Dit is wel een mooie koers. Ik kan het parcours wel smaken."