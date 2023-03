Wederdienst na 2e succes? "Als we Wout van Aert zondag aan zege kunnen helpen, zal ik meest gelukkige mens zijn"

De kans is nu misschien nog groter dat er een wederdienst voor Wout van Aert aan komt. Na succes nummer twee voor Christophe Laporte in deze klassieke campagne, is de Fransman klaar om zondag in dienst te rijden.

Geen geschenk van Van Aert deze keer. Op de winst van Laporte in Dwars door Vlaanderen viel helemaal niets af te dingen. Voelde het voor hem ook als een andere zege dan in Wevelgem? "Ja, natuurlijk is het anders. Het is altijd nog een tikkeltje mooier als je met een ploegmaat over de meet kan komen. Dat is speciaal."

Laporte is met de triomf in Waregem wel even blij en had met Tiesj Benoot een andere sterke Belg aan zijn zijde. "Tiesj deed het heel goed, hij reed sterk bergop. Het plan was om de koers hard te maken en dat Tiesj en ik in de kopgroep voor de overwinning zouden strijden."

Tiesj Benoot was nog altijd heel sterk

Zo geschiedde, nadat alweer vroeg in de koers voor de afscheiding was gezorgd. "Je kunt niet plannen om met nog 40 kilometer te gaan te vertrekken. Het was meer het gevoel van dat moment." Benoot was zelf niet super na een verkoudheid. "Hij miste misschien wel iets, maar hij was nog altijd heel sterk."

Hoe verliepen de conversaties tussen de twee troefkaarten van Jumbo-Visma? "Hij vertelde me dat hij geen honderd procent was. Het was in mijn voordeel dat het op het einde eerder vlak was. We hebben niet zo veel gepraat. We weten wat we moeten doen en dat ging vlot."

Ik sta ter beschikking van de hele ploeg

Staat Laporte in de Ronde van Vlaanderen ter beschikking van Wout van Aert? "Ja, ik sta ter beschikking van de hele ploeg. Als je met een ploeg als Jumbo-Visma aan de start staat, liggen er kansen voor alle renners uit de ploeg. Niet enkel voor één kopman. Ook al is het zondag echt een heel zware koers."

En in dat type wedstrijd komt de man met de beste benen in principe automatisch naar voren. "Wout is de sterkste bij ons. Als we Wout zondag aan de zege kunnen helpen, zal ik de meest gelukkige mens zijn", besluit diens ploegmaat met twee klassieke overwinningen achter zijn naam in 2023.