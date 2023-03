Patrick Lefevere ziet dominantie Jumbo-Visma met lede ogen aan: "Heb al naar de bakker gezocht, maar ..."

Het Vlaams voorjaar is voorlopig eentonig, want Jumbo-Visma wint alles. Ook de concurrenten weten niet meer wat doen.

Patrick Lefevere kon met Soudal - Quick.Step tot op heden ook maar weinig in de pap brokkelen in het Vlaams voorjaar.

Hij ziet ook dat de andere teams (voorlopig) geen front vormen tegen de Nederlandse succesformatie en zich zo naar de slachtbank laten leiden.

© photonews

"Voorlopig is er niets aan te doen", aldus Lefevere in Het Laatste Nieuws. "Ik heb al naar de bakker gezocht, maar voorlopig kan ik hem niet vinden."

Bakpoeder

Daarmee verwijst hij naar het bakpoeder waar het peloton dezer dagen van in de ban is. Bakpoeder of bicarbonaat is sinds enkele dagen het gespreksonderwerp als nieuw wondermiddel voor renners.

Bakpoeder werd de afgelopen dagen een hype als wondermiddel om de verzuring tegen te gaan. Het poeder staat al jaren voor de in de keukenkast van vele huishoudens.