Soudal-Quick Step renner zeer scherp na alle kritiek op slecht voorjaar: "Dat mag toch ook eens gezegd worden"

Soudal-Quick Step schoot alweer tekort in Dwars door Vlaanderen. Maar het is niet zeker niet allemaal slecht zegt Stan Van Tricht.

Met een zevende plaats van Davide Ballerini deed Soudal-Quick Step het zeker niet slecht, maar de ploeg kende ook weer veel pech. Tim Merlier kende mechanisiche problemen en viel, Alaphilippe had ook problemen met zijn fiets.

Er komt dan ook veel kritiek op de ploeg, die na jaren van dominantie plots niet meer meedoet voor de zege in de Vlaamse koersen. Stan Van Tricht vindt dat het allemaal niet zo slecht is, maar is wel eerlijk.

"Ja, het Vlaamse voorjaar loopt niet zoals gehoopt, dat moeten we durven toegeven", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Maar de ploeg won dit jaar wel al 18 keer een eindigde ook al 18 keer tweede. "Dat mag toch ook eens gezegd worden."

Ook andere ploegen niet opgewassen tegen Jumbo-Visma

Doordat het klassieke voorjaar tegen valt bij Soudal-Quick Step, wordt vaak gezegd dat alles fout vindt Van Tricht. Maar hij ziet dat het niet alleen bij Soudal-Quick Step dat het niet loopt.

"Ook de andere ploegen zijn trouwens niet opgewassen tegen de hegemonie van Jumbo-Visma. Er zijn er nog die achter de feiten aanhollen", zegt hij nog.