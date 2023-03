Van Aert en co in de problemen? Jumbo heroverweegt zijn sportsponsoring, Plugge heeft duidelijke reactie in huis

Jumbo heroverweegt zijn sportsponsoring. Zo verliezen Wout Van Aert en co mogelijk hun hoofdsponsor vanaf 2025.

Bij Jumbo zijn ze hun sportsponsoring aan het overwegen, zo klinkt het. En dus is de vraag: wat met de wielerploeg Jumbo-Visma?

Net nu zijn die heel goed bezig, maar na 2024 zou het dus weleens anders kunnen zijn. Al blijft de ploeg er rustig onder.

"We maken ons geen zorgen", aldus sterke man Richard Plugge in Het Nieuwsblad. "Er is geen reden tot paniek."

De sponsoring loopt sowieso door in 2024, nu zitten ze alvast samen om te bekijken wat er vanaf 2025 zal gaan gebeuren.

Superenthousiast

Ton van Veen - CEO van Jumbo - komt zondag naar de Ronde van Vlaanderen kijken, dus Wout van Aert (of een ploegmaat) kan dan een extra incentive geven met een overwinning.

"Jumbo is nog steeds superenthousiast. Met alle sponsors die we nu hebben is onze toekomst al redelijk verzekerd", klinkt het nog.