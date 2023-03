🎥Verrassing bij Jumbo-Visma: Van Aert moet belangrijke pion missen voor de Ronde van Vlaanderen

Wout van Aert en enkele van zijn ploegmaats gingen donderdagochtend op verkenning voor de Ronde van Vlaanderen. Daarbij ontbraken toen Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Dylan van Baarle.

Bij die eerste twee was dat weinig verrassend doordat ze woensdag nog maar Dwars door Vlaanderen reden. Maar dat Van Baarle niet aanwezig was, riep toch al de nodige vragen op.

Van Baarle was namelijk in de E3 Saxo Classic ten val gekomen op de Stationsberg en moest opgeven. Normaal zou hij woensdag weer aan de start komen in Dwars door Vlaanderen, maar dat gebeurde niet.

Christophe Laporte verving de winnaar van het Omloop Het Nieuwsblad en won. Maar Van Baarle raakt dus ook niet op tijd fit voor de Ronde van Vlaanderen. Tosh Van der Sande vervangt hem in de selectie.

🇧🇪 #RVV23



We can't wait for Sunday!💥 This is our team for the Ronde van Vlaanderen. pic.twitter.com/KB1UZb6dlW