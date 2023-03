🎥 Soudal Quick-Step verrast met zijn selectie voor de Ronde van Vlaanderen

De ploeg van Patrick Lefevere maakte zijn selectie voor de Ronde van Vlaanderen met een filmpje bekend. Julian Alaphilippe is de kopman. Hij krijgt Florian Sénéchal, Davide Ballerini, Kasper Asgreen, Yves Lampaert en Tim Declercq naast zich.

Die 6 namen waren evident, maar de 7e was veel minder. Ook Tim Merlier zal aan de start staan. Het wordt zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen en met zijn sprint is hij een extra wapen.

Meet the seven Soudal Quick-Step riders who on Sunday will take on the longest @RondeVlaanderen edition of the last 35 years! pic.twitter.com/rc36PkJC1T