"Het perfecte toneel om een breed publiek te bereiken": Radicale groep kondigt nieuwe actie voor de Ronde van Vlaanderen aan

Extinction Rebellion heeft een nieuwe actie tijdens de Ronde van Vlaanderen aangekondigd. In 2022 sloeg het al eens toe en zo stond de organisatie samen met Mathieu van der Poel op de foto.

In de slotmeters van de Ronde van Vlaanderen in 2022 was een man op het parcours geraakt. Hij liep richting de streep en had een opvallende witte T-shirt aan. Daarop stond het opschrift "Climate Justice Now". Hij bereikte de streep en werd nadien opgepakt. Ook in Luik-Bastenaken-Luik was er een actie.

De man was lid van Extinction Rebellion, een radicale milieubeweging, en de organisatie kondigde een nieuwe actie aan. Onder het motto ‘Laat ons van koers veranderen – stop fossiele subsidies’ zullen in een weide naast het parcours onder een wit laken ‘klimaatdoden’ liggen, in een zee van rode rook.

"De Ronde van Vlaanderen is "het perfecte toneel om een breed publiek te bereiken voor een kwestie die ons allemaal meer zorgen zou moeten baren". Zo stond er in hun persbericht te lezen.

Klimaatwetenschappers waarschuwden recent in een VN-rapport dat "we op koers zitten om naar een onleefbare toekomst met massale migratie en miljoenen doden te gaan". Volgens Extinction Rebellion is het een duidelijk signaal dat er iets moet veranderen.

Extincion Rebellion munt het vooral op de fossiele brandstoffen en vindt dat het belastinggeld daarvoor beter naar de isolatie van woningen gaat.