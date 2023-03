Jens Keukeleire start nog eens in de Ronde van Vlaanderen in zijn streek en krijgt een specifieke rol

Brugge is zijn thuisplaats en daarom is Jens Keukeleire (34) extra gemotiveerd. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij altijd extra toewerkt naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Keukeleire zal bij EF Education-EasyPost vooral een rol in dienst vervullen en zal vooral Neilson Powless en Mikkel Honoré bijstaan. Zij kennen het parcours minder goed, terwijl Keukeleire het als zijn eigen broekzak kent. De rol om anderen wegwijs te maken ligt Keukeleire wel, vertelde hij. Ook komen er enkele jongeren aan. Die zou hij de komende jaren willen bijstaan. Zo hintte hij op een contractverlenging bij zijn huidige team, want zijn huidige contract loopt aan het einde van het seizoen af.