Kan het nog goedkomen voor de Ronde van Vlaanderen met Greg Van Avermaet? Renner spreekt er zich zelf over uit

Het is tot dusver niet het voorjaar dat Greg Van Avermaet zal koesteren. Voor de Ronde van Vlaanderen zijn de verwachtingen dan ook beperkt, of kan zondag alsnog de wederopstanding volgen?

Reden voor zijn onopvallend presteren is dat Greg Van Avermaet onlangs ziek was geworden. De Belg van AG2R Citroën had het vervolgens moeilijk om zijn niveau weer op te pikken. Vooral de E3 Saxo Classic was voor hem een anonieme koers. "Dat was niet echt de meest leuke ervaring voor mij. Ik had natuurlijk gehoopt om iets beter te zijn."

Enkele dagen later ging Van Avermaet wel mee in de vroege vlucht in Gent-Wevelgem. Daar konden de benen dus wel stevig getest worden. Kan het voor hem dan nog goedkomen richting de Ronde of Parijs-Roubaix? "Laat ons hopen van wel. Elke week dat we verder zijn, zal het beter zijn."

VOOR ZIEKTE GOEDE VOORBEREIDING

In elk geval is die ziekte een ferme kink in de kabel geweest. "Ik had initieel een heel goede voorbereiding. Voor ik ziek geworden ben, had ik er wel een goed gevoel bij en een goed geloof in. Nu zal het een beetje afwachten zijn, maar we zullen zien wat het geeft."