Peter Sagan kent zijn ploegmaats voor zijn laatste Ronde van Vlaanderen

Peter Sagan staat voor zijn laatste Ronde van Vlaanderen. Ondertussen kent hij ook zijn ploegmaats.

2023 is het afscheidsjaar van Peter Sagan in de WorldTour. Daardoor zal hij voor de laatste keer de Ronde van Vlaanderen rijden. In zijn carrière won hij één keer de Ronde van Vlaanderen. Dat was in 2016.

Sagan is bij TotalEnergies de kopman en kent ondertussen ook zijn ploegmaats. Dat zijn Edvald Boassen Hagen, Thomas Bonnet, Sandy Dujardin, Paul Ourselin, Anthony Turgis en Dries van Gestel.

Na 2023 zal Sagan zich vooral op offroadwedstrijden focussen. Het doel zijn de Olympische Spelen in Parijs. Dat wordt zijn laatste doel uit zijn carrière.