De kopman die Soudal-Quick Step zal missen? "Wie rijdt Evenepoel eraf als je hem vooraan afzet aan de tweede Oude Kwaremont?"

Soudal-Quick Step en Remco Evenepoel hebben deze week een paar keer gehint naar een mogelijke deelname van de wereldkampioen aan de Ronde van Vlaanderen. Maar Evenepoel vertrok gewoon naar Spanje.

Dit jaar primeert de Giro voor Remco Evenepoel en dus trok hij deze week opnieuw naar Spanje om zich voor te bereiden op de Giro en daarvoor ook nog Luik-Bastenaken-Luik.

Geen Ronde van Vlaanderen dus, al kan dat in de toekomst wel het geval zijn denkt ploegleider Wilfried Peeters. "Als je aan Remco vraagt of hij ooit wil starten in de Ronde, dan zal hij zeker ja zeggen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Op een dag staat hij aan de start

"Als je zondag Remco Evenepoel bij de tweede keer Oude Kwaremont vooraan afzet, wie gaat er hem dan afrijden?", stelt Peeters nog. Maar een deelname zal ook niet voor volgend jaar zijn bevestigt Peeters.

Doordat Evenepoel zich vanaf volgend jaar zal toeleggen op de Tour kan de Ronde er makkelijker worden bijgenomen in het voorjaar, maar het gevaar van een val loert altijd om de hoek. En dan kan je heel je Tour hypothekeren.

"Ik zou er geen datum op kleven, maar op een dag staat Remco aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Daar ga ik vanuit", zegt Peeters nog.