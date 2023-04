Favoriet voor de Ronde of niet? Tom Pidcock legt zelf uit hoe het zit na zijn periode van afwezigheid

Tom Pidcock keerde na zijn hersenschudding terug in Dwars door Vlaanderen en werd er meteen elfde. Maar voor de Ronde van Vlaanderen zit hij nog met twijfels.

Na zijn fenomenale zege in de Strade Bianche liep het allemaal wat minder voor Tom Pidcock. Hij viel twee keer in Tirreno-Adriatico en moest bij die tweede val opgeven. Daarna miste hij een aantal wedstrijden met een hersenschudding.

"Het was niet ideaal dat ik er een tijdje tussenuit moest, maar ik denk niet dat het mijn voorjaar heeft verpest", zegt Pidcock bij Sporza. Zondag wordt de derde deelname aan de Ronde van Vlaanderen voor de Brit.

Nog niet de beste vorm gevonden

In 2021 werd hij bij zijn eerste deelname 41ste, vorig jaar deed hij al een stuk beter op plek 14. Maar toch trekt Pidcock met twijfels naar de start in Brugge.

"Ik heb mijn vorm nog niet gevonden. In Dwars door Vlaanderen was ik niet slecht, maar ook niet geweldig. Ik heb het altijd moeilijk in mijn eerste wedstrijd na een periode van afwezigheid."