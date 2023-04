Goed voor Remco Evenepoel in de Giro?: concurrent ziet helper uitvallen met een dijbeenbreuk

In de Giro gaat Remco Evenepoel voor een klassement. Tijdens de voorbije Ronde van Catalonië zag hij dat Primoz Roglic een van zijn voornaamste concurrenten zal worden.

Een andere mogelijke concurrent wordt Aleksandr Vlasov. Hij reed eerder al de Tirreno-Adriatico en eindigde daar 9e. Daar zag de Rus overigen Roglic de eindzege pakken.

Vlasov zag ondertussen een ploegmaat uitvallen. Frederik Wandahl zou Vlasov tijdens de Giro bijstaan, maar kwam tijdens een training ten val. Daarbij liep hij een breuk in zijn dijbeen op. Zaterdag werd hij ook geopereerd.

De blessure is niet ideaal voor Bora-Hansgrohe en Vlasov. Zo moet het ruim een maand voor de start een vervanger zoeken.

Unfortunately, @frederikwandahl sustained a femur fracture in a training crash while he was in preparation for the Giro d'Italia.



He has surgery today, and we wish him all the very best for his recovery ❤️‍🩹



📸: @sprintcycling pic.twitter.com/yXOGc3JC08