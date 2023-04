Alles op Van Aert of toch niet helemaal? "Met Wout naar finale, moeilijk om hem, Van der Poel en Pogačar te volgen"

Bij Jumbo-Visma is er met Wout van Aert een duidelijke kopman, maar zet het ook echt alles op hem? Er is toch ook wel sprake van een schaduwkopman. Cijfert Laporte zich helemaal weg om met de ploeg Van der Poel en Pogačar te kunnen kloppen?

"We hebben er een magnifieke week opzitten", verwijst Christophe Laporte voor de start van de Ronde van Vlaanderen naar zijn overwinningen in de E3 en Gent-Wevelgem. "Dan is het moeilijk om nog beter te doen. We zijn heel gelukkig en heel geconcentreerd."

"Mijn rol is dezelfde als anders: vooraan zitten en met Wout de finale ingaan", verduidelijkt Laporte. "Het is voor mij moeilijk om Wout, Mathieu van der Poel en Pogačar te volgen. Voor zij vertrekken, probeer ik er te zijn in het beslissende moment. We hebben het voordeel dat we meerdere sterke renners hebben."

Iedereen heeft altijd een kans

Dat willen ze bij Jumbo-Visma uitspelen. Heeft Laporte ook zelf een kans om te winnen? "Iedereen heeft altijd een kans. Ik moet goede situaties creëren. Als dat leidt tot een overwinning van Wout, is dat goed voor iedereen in onze ploeg."

Wie aan de aankomst in Oudenaarde deel uitmaakt van een kopgroep en nog over frisse benen beschikt, kan misschien naar glorie spurten. "Als het op een sprint aankomt, zal het er één zijn met vermoeidheid in de benen. Ik vertrouw wel op mijn sprint als het nodig is."