Johan Museeuw geeft zijn mening: "Hij is de allergrootste van het moment"

Wie is de allergrootste? Dat is altijd een moeilijke strijd. Maar Johan Museeuw wil zich wel laten horen in de zaak.

Johan Museeuw werd geïnterviewd door Geert De Vlieger, zelf ook een ferm wielerliefhebber die graag de magie van de koers voelt.

En de gewezen meervoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen heeft een duidelijke mening over wie de grootste is in het huidige peloton.

© photonews

Dat is niemand minder dan de Sloveense topper Tadej Pogacar: "Hij is vandaag de grootste van allemaal", aldus Museeuw in De Zondag.

"Mathieu van der Poel of Wout van Aert gaan nooit de Tour de France winnen. Pogacar kan alles winnen, echt alles."

Wachten

Museeuw was ook onder de indruk van Pogacar in de Ronde van Vlaanderen in 2022: "Hoe hij toen de Oude Kwaremont opreed de tweede keer, tien kilometer per uur sneller dan alle andere kampioenen ..."

Al zit daar ook meteen het gevaar: "In de Ronde moet je wachten. Dat was vorig jaar veel te vroeg", is Museeuw duidelijk.