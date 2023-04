Dreigt Ronde van Vlaanderen klimkoers te worden? Sep Vanmarcke duidt tot wat fel gewijzigde koersaanpak kan leiden

Geen kasseispecialisten als Sep Vanmarcke die de laatste jaren in de Ronde van Vlaanderen de hoofdrol spelen. Wel een Tourwinnaar als Pogačar en mannen als Van Aert en Van der Poel die ook al eens geschitterd hebben in bergritten in grote ronden.

Sep Vanmarcke, voorbije zondag als 24ste over de streep gekomen in Oudenaarde, blikt nog eens terug op Vlaanderens Mooiste. "Spijtig genoeg blijft er vijftien man voorop van die vroegere ontsnappingen. Jammer voor ons, maar chapeau voor hen." Vanmarcke zat in een groep met Gianni Vermeersch, Stuyven en Lampaert. Schoon volk dus, maar het was niet dat hij streed voor het podium zoals in een andere klassieker dit voorjaar het geval was. "In Gent-Wevelgem kwam ik door het slechte weer misschien extra goed uit de verf, terwijl anderen kapot gingen. Dat was een andere koers." De klimmers zijn meer aan zet in de Ronde "In de Ronde van Vlaanderen merk ik de laatste jaren dat er anders gereden wordt dan vroeger", doet de Belg van Israel Premier-Tech een vaststelling. "De klimmers zijn veel meer aan zet. Dat zie je ook. De ploegen maken de koers heel lastig, waardoor de beklimmingen zwaarder doorwegen. Dan zijn de klimmers in het voordeel."