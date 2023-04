Favoriet moet in de Ronde van het Baskenland noodgedwongen opgeven

Pello Bilbao heeft in de Ronde van het Baskenland opgegeven. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen.

Op dag 2 van de Ronde van het Baskenland zijn we al een favoriet voor de eindzege kwijt. Pello Bilbao moest noodgedwongen opgeven. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen. Bilbao stond 71e in het klassement en verloor enkel nog maar tijd door de bonificatieseconden aan de streep en in de tussensprints.

Bilbao is een thuisrijder in het Baskenland en reed de voorbije 2 edities telkens in de top 10. In 2021 eindigde hij 6e op 1'28" van winnaar Primoz Roglic. Een jaar later deed hij een positie beter. Hij eindigde op 32 seconden van winnaar Daniel Felipe Martinez.

Zo is Mikel Landa nog de enige kopman bij Bahrain-Victorious. Momenteel staat hij 59e in het klassement en op 10 seconden van leider Ethan Hayter. Tegenover de andere favorieten verloor hij enkel nog maar seconden bij de tussensprints.