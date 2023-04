Quinten Hermans droomt van de klimklassiekers: "Deze duid ik met stip aan"

Quinten Hermans is nog in volle voorbereiding op de klimklassiekers. Die zijn zijn 1e grote doel van het seizoen.

Momenteel zit Quinten Hermans in de Ronde van het Baskenland. Daar bereidt hij zich verder voor op de klimklassiekers. "Ik heb het Baskenland nodig om voor de klimklassiekers nog enkele procentjes beter te worden", vertelde hij aan Sporza.

Hermans zal de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden. En hij wil in alle klassiekers voor de overwinning strijden. Vorig seizoen werd hij in Luik 2e.

Luik-Bastenaken-Luik is een heel mooie koers die me ligt", aldus Hermans. "Maar vooral de Waalse Pijl heb ik met stip aangeduid. Het is een fantastisch mooie koers omdat we boven op de Muur van Hoei aankomen. Met de Muur heb ik een soort van liefdesverhouding."