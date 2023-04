Stakingsacties hebben effect op wielerwedstrijd: bekende sprinter maakt het wel helemaal waar aan de finish

Bij het organiseren van een wielerwedstrijd is het rekening houden met allerlei factoren. Met sprinter Bryan Coquard heeft de eerste etappe van de Région Tour uiteindelijk toch een mooie winnaar gekregen.

In Frankrijk is de rittenkoers Région Pays de la Loire Tour begonnen, kortweg Région Tour genoemd. Het was voor de organisatie meteen puzzelen, want door stakingsacties moest de openingsetappe ingekort worden. Voorts verliep alles wel zonder incidenten. De finale werd helaas wel gekruid met vele valpartijen.

Veel hoogtemeters werden niet in het parcours opgenomen op deze eerste dag en dus werd er een sprint aan de meet verwacht. Bij het ingaan van de laatste veertig kilometer had een kopgroep van drie man nog wel een voorsprong van 1'41". Uiteindelijk werd die kloof gedicht, zodat er toch gesprint kon worden.

NET GEEN NEDERLANDSE TRIOMF

Bryan Coquard greep zijn kans en spurtte voor Cofidis naar winst in aankomstplaats Saint-Gilles-Croix-de-Vie. De Fransman klopte de Nederlander Marijn van den Berg en de Spanjaard Manuel Peñalver. Milan Fretin van Flanders-Baloise palmde als eerste Belg de zesde plek in. Coquard is uiteraard ook de eerste leider in de Région Tour.