Zowat kamikaze in de Ronde van het Baskenland: Nederlander voert plan tot in de perfectie uit in bloedstollende finale

Het al wat meer pittige werk kwam er al aan in de Ronde van het Baskenland, met Nederlands succes. Er stonden enkele klimmetjes op het menu, maar op het einde ging het ook pijlsnel en dat beviel Ide Schelling duidelijk prima.

Javier Romo, Jesus Ezquerra, Jon Barrenetxea, Carlos Garcia, Txomin Juarisiti, en Alan Jousseaume mochten zich in het eerste deel van de etappe de leiders noemen. Hun voorsprong liep gestaag, maar ferm op. Op een gegeven moment bedroeg die zelfs zeven minuten. Dan kregen ze in het peloton toch door dat ze niet mochten treuzelen.

In de groep der favorieten offerde Ethan Hayter zich als leider op. Nog voor de voet van de Saldias moest de Brit dan ook laten lopen. Niet veel later roerden de grote namen zich, met eerst een aanval van Carapaz en vervolgens een reactie van Landa.

TEVERGEEFSE POGINGEN

Er zat wel wat op bij Landa en hij nam Barrenetxea mee tot bij Romo en Jousseaume, die met zijn tweeën waren overgebleven. Ook dit kwarter zou worden ingerekend. Op de Arkiskil, de slotklim, stond nog één en ander te gebeuren. Eerst reden Calmejane en Balderstone weg, nadien ook De La Cruz.

Het was nog altijd maar de prelude, ook bij de versnelling van Aranburu was dat het geval. Er bleef een groep van een ruim tiental over vooraan na de afdaling. Ide Schelling positioneere zich goed. De Nederlander van Bora-Hansgrohe begon de spurt op kop en maakte het fraai af. Schelling gaat ook aan de leiding in het klassement.