Jasper Philipsen blij met aanwezigheid van Mathieu van der Poel in de Scheldeprijs, maar ziet ook nadeel

Jasper Philipsen krijgt in de Scheldeprijs Mathieu van der Poel als laatste man voor de sprint. En Philipsen is erop gebrand om de wedstrijd opnieuw te winnen.

Philipsen won de Scheldeprijs al in 2021, maar wil niet onderdoen voor de sprinters van een aantal jaar geleden die er meermaals wonnen. Kittel won 5x de Scheldeprijs, Cavendish 3x en Boonen 2x.

En dit jaar krijgt Philipsen ook de steun van Mathieu van der Poel, die zondag nog tweede werd in de Ronde van Vlaanderen. In Tirreno-Adriatico werd al aangetoond dat het duo Philipsen-Van der Poel in de sprint goed werkt.

Aanwezigheid Van der Poel

"Voor hem is het een extra training in de aanloop naar Parijs-Roubaix. Ik ben blij dat Mathieu erbij is", zegt Philipsen bij Het Laatste Nieuws. Maar er is ook een nadeel aan de aanwezigheid van Van der Poel.

"De druk ligt wel iets hoger, ja. Iedereen weet hoe het in de Tirreno is gegaan. Zijn aanwezigheid verhoogt mijn kansen, zoveel is wel zeker. Op voorwaarde dat alles juist valt. De timing is belangrijk, we moeten op de goede plek geraken en er is altijd iemand die van het wiel wil profiteren", zegt Philipsen nog.