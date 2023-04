Ook eigen omgeving verbaasd over alleskunner Pogacar: "Misschien volgend jaar winnen op Champs-Élysées!?"

Het is werkelijk ongelooflijk wat Tadej Pogacar allemaal kan. Ze zijn er zelfs verbaasd over in zijn eigen omgeving.

Mikkel Bjerg is een ploegmaat van Pogacar en heeft hem al vaak aan het werk gezien. "Of er iets is wat Tadej niet kan? Misschien winnen op de Champs-Élysées, maar misschien doet hij dat volgend jaar ook!? Neen, een massasprint aan de finish is niet echt iets voor hem, maar voorts wint hij overal waar de mensen dat van hem verwachten."

LEAD-OUT AAN KWAREMONT

Pogacar vierde afgelopen weekend dus aan de aankomst in de Ronde, maar het gloriemoment van Bjerg kwam er eigenlijk ook wel. De Deen was diegene die Pogacar lanceerde. "We probeerden een lead-out te doen aan de voet van de Oude Kwaremont. We deden het heel goed in dat deel van de koers. Zo kregen we Tadej helemaal vooraan."

Slechts één zaak betreurt Bjerg uit de voorbije Ronde van Vlaanderen. "We wilden Tim Wellens echt erbij in de finale. Zulke dingen gebeuren nu eenmaal in deze koersen", verwijst hij naar de zware valpartij. Bjerg wenst ten slotte nog alle slachtoffers uit die massale crash het beste toe.