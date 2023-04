🎥 Jonas Vingegaard toont opnieuw wie de beste is in het Baskenland en pakt zijn tweede ritzege op rij

Net als in de tweede rit lag de finish in de vierde rit weer na een lange afdaling. Een kopgroep met daarbij Harm Vanhoucke werd op de laatste beklimming van de dag gegrepen.

Vooral de eerste vier kilometer waren steil met percentages tot boven de 10%. EF Education-EasyPost probeerde het tempo op te voeren voor Richard Carapaz, maar dat bleek toch de snel voor de Ecuadoraan.

Toen de mannetjes van EF waren opgesoupeerd versnelde leider Vingegaard en niemand kon de leider in eerste instantie volgen. Uiteindelijk kon de Spanjaard Mikel Landa wel nog komen aansluiten.

De twee doken de afdaling in en hadden zo'n 20 seconden voorsprong op een grote achtervolgende groep. Landa pokerde in de laatste kilometer en de groep kwam nog heel dicht.

Toch werd het een sprint met twee waarin Vingegaard toch de sterkste bleek. Zijn voorsprong in het klassement wordt dankzij een tweede ritzege op rij nog wat groter. Mauro Schmid van Soudal Quick-Step werd derde op 2 seconden.

🚴‍♂️🇪🇸 | Jonas Vingegaard en Mikel Landa sprinten om de etappe en natuurlijk is het dan de Deen die de winst pakt, al is het nipt. Hij wint zijn tweede etappe op rij en vergroot zijn voorsprong in het klassement. 🇩🇰🥇 #Itzulia2023



