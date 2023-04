📷 Wout van Aert en Jumbo-Visma pakken met nog iets opvallend uit tijdens Parijs-Roubaix

Wout van Aert en Jumbo-Visma zijn de kasseien van Parijs-Roubaix al een eerste keer gaan verkennen. Maar het lag er door de regen spekglad bij.

Woensdag geen Scheldeprijs voor Wout van Aert, hij koos gewoon voor een training. Zondag staat Parijs-Roubaix op zijn programma en met zijn ploegmaats ging Van Aert de kasseien nog eens inspecteren.

In tegenstelling tot de voorbije dagen was het weer kletsnat op de kasseien en lag het er dus weer gevaarlijk bij. Gelukkig hadden Van Aert en co een goede helm op. En met die helm is iets speciaals aan de hand.

Speciale helmen

Er staan namelijk hersenen afgebeeld op de helm. Die helm zullen alle renners van Jumbo-Visma, mannen en vrouwen, dragen tijdens Parijs-Roubaix. Daarmee wil de ploeg het belang van het dragen van een helm benadrukken.

Van Aert draagt een speciaal exemplaar met de bijhorende stier van Red Bull er nog op. De gele brigade van Jumbo-Visma zal zaterdag en zondag zo nog wat meer opvallen in het peloton.