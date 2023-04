De Ronde van Vlaanderen was een ontgoocheling: waarom het voor Wout Van Aert in Parijs-Roubaix wel kan lukken

Voor Wout Van Aert zijn de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix het grote doel van het voorjaar. Na de Ronde van Vlaanderen was Van Aert ontgoocheld. Zondag kan hij op de wielerpiste van Roubaix revanche nemen.

In de Ronde van Vlaanderen reed Wout Van Aert samen met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar richting de kopgroep. Althans dat was de bedoeling. Van der Poel viel op de Kruisberg aan. Pogacar kon volgen, maar Van Aert moest passen en kwam nooit meer voorin. Pogacar won uiteindelijk, terwijl Van Aert ontgoocheld als 4e over de streep reed.

Een week later kan hij die ontgoocheling met een zege in Parijs-Roubaix doorspoelen, zijn andere doel in het voorjaar. Op de wielerpiste van Roubaix zou het wel eens kunnen lukken.

Er wordt vaak van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gezegd dat ze hand in hand gaan. De dubbel pakken levert immers eeuwige roem op, maar toch is het een totaal andere wedstrijd.

GEWICHT

De hellingen van de Ronde van Vlaanderen zijn er in Noord-Frankrijk niet. De kasseien liggen enkel in het vlakke landschap en dat is een voordeel voor Van Aert. Van Aert weegt immers 78 kg. Zo moet hij die kilo's niet meer naar boven sleuren. Het zijn er meer dan Mathieu van der Poel (75 kg) en zeker Tadej Pogacar (67 kg).

Ook geeft zijn gewicht extra voordeel. Er wordt vaak gezegd dat je op de kasseien naar Roubaix wat meer weegt. Ook Pogacar weet dat. Als hij ooit in april eens naar Noord-Frankrijk zal afzakken, zal dat met enkele kilo's meer zijn. Anders ziet hij zichzelf dat monument niet winnen. Nochtans maakte hij tijdens de vorige Tour indruk op de kasseien richting Arenberg.

EXTRA LUITENANT

Pogacar zal zondag dus niet aan de start staan en dat is nog een voordeel voor Van Aert, want zo moet hij al met een renner minder rekening houden. Nog een voordeel is de terugkeer van Dylan van Baarle. Dat is een extra luitenant die tot het einde kan meegaan en tot het einde Van Aert aan een zege in Parijs-Roubaix kan helpen.