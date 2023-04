Mathieu van der Poel nam in de Scheldeprijs geen risico's: "Het was een betere voorbereiding"

Mathieu van der Poel is de Scheldeprijs goed doorstaan. In de finale wou hij geen enkel risico nemen en uiteindelijk was het een goede voorbereiding op Parijs-Roubaix.

Door het kalme verloop van de Scheldeprijs zat iedereen in de finale nog fris. Daardoor ging het er nerveus aan toe. "Ook omdat de koplopers nog moesten bijgehaald worden", vertelde Mathieu van der Poel aan Het Nieuwsblad. Daardoor wou van der Poel geen enkel risico nemen. "Daarom besloot ik ook om de vroege beurten op mij te nemen", ging hij verder en dat pakte ook goed uit: op 2 km van de meet zette van der Poel zich aan de kant en Jasper Philipsen werkte het keurig af. Ook verliep alles met het oog op Parijs-Roubaix goed. "200 km koers met een sterke ploeg is een betere voorbereiding dan een trainingsrit. Het gat tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix vond ik altijd moeilijk. Dus deze koers op woensdag was ideaal", besloot van der Poel.