Tijd voor zijn droomkoers! Yves Lampaert weet wat gedaan: "Dan gaan we Van Aert en Van der Poel er niet af krijgen"

Van Aert en Van der Poel het vuur aan de schenen leggen: het is voor Yves Lampaert en zijn ploegmaats dit voorjaar nog niet gelukt. Bij Soudal Quick-Step heerst de hoop om het zondag wél voor mekaar te krijgen, bleek op de persconferentie van de ploeg in Kruisem.

Zoals iedereen weet is Parijs-Roubaix de droomkoers van Yves Lampaert. "Dit is voor iedereen speciaal. Het is vooral een heel moeilijke koers. Voor mij is het ook één van de mooiste koersen. Het is heel onvoorspelbaar. Het is niet altijd de favoriet die wint, ook niet altijd de sterkste. Iedereen heeft meer kansen dan in de Ronde."

Dan komen ook renners als Lampaert in beeld. "Je hebt een beetje meer geluk nodig en moet het grootste gedeelte van de koers ook anders aanpakken. Ik verwacht opnieuw een open koers die Jumbo-Visma en Alpecin-Deceuninck zullen controleren. Het kan alleen maar in ons voordeel spelen als het een open koers is."

NIET WACHTEN MET AANVALLEN

Want dat betekent dat er vroeg in de wedstrijd aanvalspogingen komen van gerenommeerde renners en dat maakt wel één en ander mogelijk. "Als we wachten met aanvallen tot de laatste sector, dan gaan we Van Aert en Van der Poel er niet af krijgen."

Al is het misschien eerder de vraag: gaat Lampaert Van Aert en Van der Poel kunnen volgen? "Ik hoop dat toch. Op het vlakke zou dat mogelijk moeten zijn." Heeft de verkenning hem nog wat geleerd? "Je leert altijd iets: sectoren die er vuil of proper bij liggen. Je moet vooral goed als mindset inprenten dat het zwaar zal zijn."

FRIS NA REEDS DRUKKE PERIODE

Vanaf Sanremo tot Wevelgem was het voor Lampaert zéér druk. Is hij helemaal fris? "Brugge-De Panne, de E3 en Gent-Wevelgem zijn heel harde koersen. Daar ben ik zeker van hersteld. Ik heb nu ook enkele dagen gehad om te herstellen van de Ronde. Laten we hopen dat we zondag in de beste vorm aan de start staan."