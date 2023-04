Wout van Aert over uitspraak van Adrie van der Poel: "Bijna lachwekkend"

Wout van Aert werd door Adrie van der Poel meteen als topfavoriet genoemd voor Parijs-Roubaix na de Ronde van Vlaanderen. Maar Van Aert lacht dat weg.

Meteen na de Ronde van Vlaanderen trok Adrie van der Poel een opvallende conclusie: Wout van Aert is topfavoriet voor Parijs-Roubaix. Volgens vader Van der Poel omdat die koers hem gewoon veel beter ligt.

Maar Van Aert zelf lacht die uitspraak weg. "Dat is bijna lachwekkend als je Mathieu van der Poel gezien hebt in Milaan-Sanremo en de Ronde. Dan is er maar één favoriet", zegt hij bij Sporza.

Geen Amstel of Luik meer

Op ProCyclingStats verscheen donderdag even de naam van Van Aert op de startlijst van Luik-Bastenaken-Luik. Maar Van Aert houdt vast aan zijn planning en beëindigt zijn voorjaar na Parijs-Roubaix.

"Ik heb niet veel gekoerst, maar ik heb wel veel energie verbruikt. Ik ben toe aan een break voor deze zomer", zei Van Aert nog.