Dirk Demol vol lof over Sep Vanmarcke: "Er kunnen geen drie renners hem dat nadoen"

Lukt het dit jaar wel eens voor Sep Vanmarcke in Parijs-Roubaix? Hij kende tot nu toe weinig pech en zit in een goede vorm. Zijn ploegleider Dirk Demol verwacht dat Vanmarcke een rol zal spelen.

Sep Vanmarcke eindigde al vijf keer in de top zes van Parijs-Roubaix, het is een wedstrijd die hem dus duidelijk erg goed ligt. Zij ploegleider Dirk Demol, die zelf won in 1988 gelooft erin.

"De ploeg staat volledig achter hem en zal een vuist maken. Samen hebben we toegeleefd naar dit moment. Hij zal opnieuw een rol van betekenis spelen", zegt Demol bij Sporza.

Vanmarcke staat in het peloton ook bekend als een van de beste renners op de kasseien. "Johan Bruyneel en ik keken een tiental jaar geleden al vol verbazing naar de jonge Vanmarcke, die over de kasseien aan het kletteren was. Er kunnen geen drie renners hem dat nadoen. Hij glijdt zo smooth over die kinderkopjes."

"Hij is er klaar voor. De wedstrijd is hem op het lijf geschreven", zegt Demol nog. Benieuwd wat Vanmarcke kan in zijn tiende deelname in Parijs-Roubaix.