Tom Boonen waarschuwt Jumbo-Visma en Wout van Aert: "Ik zou het niet durven riskeren"

Wie start bij Jumbo-Visma met innovatieve bandendruksysteem? De ploeg zaait er nog twijfel over, maar volgens Tom Boonen blijft het toch een risico.

Jumbo-Visma start zondag, net zoals Team DSM, met een innovatief systeem dat de bandendruk kan regelen. Zo kan een renner kunnen voor meer bandendruk op het vlakke en minder op druk op de kasseien.

Tom Boonen, die zelf vier keer Parijs-Roubaix won, twijfelt niet aan de werking van het systeem. Maar waar hij wel aan twijfelt is het feit of het systeem de meer dan 50 kilometer aan kasseien zal overleven.

Net riskeren

"Ik vees meestal alles van mijn fiets af die kon kapot gaan of er kon afvallen in Parijs-Roubaix", zegt hij in Wielerclub Wattage. "En zeker iets dat op de naaf of de velg van een fiets zit."

"Maar ik zou het niet durven riskeren", zegt Boonen. "Alles wat kan breken, kan breken. Dus doe dat dan niet."