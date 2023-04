Niet ideaal: ziekte leidt tot lastminutewijziging bij Team DSM net voor Parijs-Roubaix

Team DSM heeft in laatste instantie zijn selectie voor Parijs-Roubaix moeten wijzigen. Sam Welsford komt in het team.

Oorspronkelijk zou Leon Heinschke Parijs-Roubaix voor Team DSM rijden, maar hij kende pech. Heinschke werd ziek en moest zo forfait geven.

Sprinter Sam Welsford nam zijn plek in de selectie in en zal zo dus in Compiègne aan de start staan. Het wordt zijn 1e Parijs-Roubaix uit zijn carrière.

Line-up change for #ParisRoubaix 🔁@sam_welsford will replace Leon Heinschke due to sickness. Send Leon some get well wishes with a 💙 Team DSM (@TeamDSM) April 8, 2023

Voor DSM is John Degenkolb de kopman. Hij won in 2015 Parijs-Roubaix, maar haalde sinds een aanrijding in 2016 nooit meer het niveau van toen.