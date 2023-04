🎥 De Hel kent geen genade: valpartijen op de 1e kasseistroken leidt al tot opvallende opgaves

Parijs-Roubaix kan je eeuwige roem opleveren, maar ook een hoop ellende. Op de 1e kasseistroken waren er klassiek enkele valpartijen, maar dat heeft voor een aantal opgaves gezorgd.

Op de 2e strook was er een zware val vooraan in het peloton. Enkele renners vielen in de kant en bleven liggen. De belangrijkste slachtoffers waren Peter Sagan en Sébastien Grignard.

Sagan moest opgeven en zo kwam er na zo'n 100 km een abrupt einde aan de laatste Parijs-Roubaix van Sagan. Hij won het monument in 2018 en reed in zijn carrière 10 keer de helleklassieker.

Ook Grignard moest opgeven en hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd hij verder onderzocht.

Na die strook was er nog een valpartij. 2 renners van INEOS Grenadiers kwamen in een bocht ten val en sleurden Davide Ballerini mee. Ballerini kon niet verder en gaf op.